Auswertung pro Einwohner Gladbach bietet weniger Sportplatzfläche als Kreis Heinsberg

Wenn man Mönchengladbachs Sportplätze nebeneinanderlegen würde, würden sie zusammen knapp eine Fläche von ein mal einem Kilometer groß sein. Während es in Gladbach knapp 90 Hektar Fläche sind, also knapp ein Quadratkilometer sind, sind es im Kreis Viersen 72 Hektar, im Kreis Heinsberg, der nur geringfügig größer, aber dünner besiedelt ist, sind es ganze 182 Hektar, ein Spitzenwert in Nordrhein-Westfalen. Diese Zahlen hat das Statistische Landesamt IT NRW im Rahmen einer Erhebung der Gesamtfläche aller Sportplätze in NRW im Jahr 2023 jetzt veröffentlicht.