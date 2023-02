Gewalt und Diskriminierungen in Mönchengladbach-Viersen Zahl der Spielabbrüche im Fußballkreis ist deutlich gestiegen

Die Zahlen aus dem Kreis Mönchengladbach-Viersen passen ins bundesweite Bild: Im Herbst 2022 veröffentlichte der DFB eine Pressemitteilung, wonach es nie so viele Spielabbrüche im Amateurfußball gab wie in der Saison 2021/22; der ersten kompletten Saison nach den Corona-Abbrüchen. 911 Partien seien in der Spielzeit aufgrund von Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen worden, ein Anteil von 0,075 Prozent an allen Begegnungen, was nach wenig klingt, und trotzdem viel zu hoch ist. Der DFB berücksichtigte dafür 1,2 Millionen Begegnungen im Amateurfußball, bei denen zudem 582 „Vorkommnisse“ dokumentiert wurden: 3544 waren Gewalthandlungen wie Tätlichkeiten oder Bedrohungen sowie 2389 Diskriminierungen.