Fußball-Bezirksliga : Mennrath kann Meister werden

Mönchengladbach Das sind unsere Prognosen für die sieben Bezirksligisten aus dem Raum Mönchengladbach.

Eines haben alle Trainer der Gladbacher Bezirksligisten gemeinsam – sie sind zufrieden mit der Zusammensetzung der Gruppe 3 der Bezirksliga. „Jetzt fallen endlich die doch recht weiten Anfahrwege in den Moerser Raum weg. Stattdessen gibt es jede Menge Derbys, die nicht nur attraktiver sind, es kommen dann auch wesentlich mehr Zuschauer zu den Spielen“, lautet die Generalaussage aller sieben Trainer. Dass die Bezirksliga noch vor den Kreisligen startet, ist dem Umstand zu verdanken, dass anstatt maximal 16 Teams wie in den Kreisklassen hier zwei mehr um Punkte kämpfen. Gleichzeitig bedeutet dies vier Saisonspiele mehr.

Auch Victoria Mennrath wird zum Kreis der Topteams der Liga zählen. Nach der missglückten Aufstiegs-Relegation verstärkte das torhungrigste Team der vergangenen beiden Jahre vor allem den Abwehrbereich. Einen Fehlstart wie in der vergangenen Saison wird das Team von Trainer Simon Netten diesmal unbedingt vermeiden wollen. RP-Tipp: Platz eins oder zwei, Mennrath kann also Meister werden..

Fast schon gespenstische Ruhe herrscht beim Rheydter SV . Nichts zu hören von „selbsternannter Aufstiegsfavorit“ oder dergleichen. Die abgelaufene Spielzeit war anscheinend Warnung genug, dass zwischen Anspruch und Realität manchmal Welten liegen können. Da viele junge Spieler mittlerweile Bezirksliga-Luft geschnuppert haben und Rene Schnitzler anscheinend in weitere gute Spieler investieren konnte, sollte das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen werden. RP-Tipp: Der RSV kann im Konzert der Top drei das Zünglein an der Waage sein und zwischen Platz zwei bis fünf enden.

Platz sieben war in der vergangenen Saison für Aufsteiger Teutonia Kleinenbroich aller Ehren wert. Dies gilt es bei fast unverändertem Kader zu bestätigen, was bei der neuen Konstellation an Gegnern sicher schwer fallen dürfte. RP-Tipp : Ein guter einstelliger Tabellenplatz sollte allemal drin drin.

Auch der zweite Landesliga-Absteiger hat seine personellen Probleme gelöst. So tritt die ehemals Zweite Mannschaft der Sportvereinigung Odenkirchen anstatt in der Kreisliga A nun als „Erste“ in der Bezirksliga an. Ein Vorteil könnte das Zusammengehörigkeitsgefühl sein, dass fehlende Kenntnis eines ordentlichen Bezirksliga-Fußballs zumindest teilweise kompensieren könnte. RP-Tipp: Es wird schwer, sich dem Abstiegskampf zu entziehen.