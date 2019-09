Jugendfußball : Borussias U19 kassiert 1:4 gegen Alemannia Aachen

Jugendfussball Für den Nachwuchs der Gladbacher war es die erste Saisonniederlage in der A-Junioren-Bundesliga. Borussias U17 siegte dagegen 3:0 in Lippstadt.

(api) Die Karten waren vor Beginn der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Alemannia Aachen klar verteilt. Der Fohlennachwuchs hatte in der A-Junioren-Bundesliga noch kein Spiel verloren, die Gäste noch keines gewonnen. Dennoch unterlag Gladbach 1:4. „Die Aachener haben mit großer Leidenschaft verteidigt und waren wesentlich effizienter als wir“, sagte Trainer Sascha Eickel. „Zudem hat ihnen der Spielverlauf total in die Karten gespielt.“ Aachen ging nach 15 Minuten mit der ersten Chance in Führung. Borussia war nicht geschockt, drängte sofort auf den Ausgleich. Der fiel kurz vor der Pause per Foulelfmeter. Jordan Bongard traf sicher zum 1:1. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste nach einem Foulelfmeter erneut in Führung. Den Hausherren mangelte es an der notwendigen Durchschlagskraft, sie kassierten nach Aachener Kontern noch zwei weitere Gegentreffer.