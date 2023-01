Viel Drama bei Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft Zittern bis zum Schluss um die Endrunde

Dramatisch verlief die erste Partie des Schlussakts, in der Giesenkirchen bis zum Schluss 2:1 gegen Wickrathhahn führte und damit den Einzug in die Endrunde sicher gehabt hätte. Doch in einer hitzigen und von vielen Nickligkeiten geprägten Begegnung setzte der Schiedsrichter 15 Sekunden Nachspielzeit an – in der Wickrathhahn noch den 2:2-Ausgleich erzielte. Für Giesenkirchen hatte das bittere Folgen: Denn da der Rheydter SV im letzten Spiel des Abends die punktgleichen Holter mit 8:1 besiegte, zog der RSV in der Tabelle noch an Giesenkirchen vorbei auf den zweiten Platz – und damit in die Endrunde. Rheydter SV: neun Punkte. Giesenkirchen: acht Punkte.