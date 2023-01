Landesligist gewinnt Gruppe 6 der Hallenstadtmeisterschaft Turnierfavorit Mennrath hat abgeliefert

Theoretisch wäre sogar noch der Gruppensieg möglich gewesen. Denn im letzten Spiel trafen die beiden bis dahin noch ungeschlagenen Teams aufeinander, Wickrathhahn und Mennrath. Doch der Landesligist war an diesem Abend für jedes Team eine Nummer zu groß. Gegen Hardt gab es viele Chancen, aber wenig Tore beim 3:0-Sieg. Wacker schlug sich B-Ligist Hockstein bei seiner 2:4-Niederlage. Und auch Wickrathhahn musste sich geschlagen geben. Szymanski traf doppelt, Kubawitz gar dreimal, zweimal dabei aus der Distanz, und auch Philipp Preckel, Robin Wolf und Werner leiteten ihre Treffer zum 8:1-Sieg bei. Damit steht Mennrath als letzter Gruppensieger in der Endrunde am Samstag. „Die Jungs waren alle heiß, wir haben es gut gemacht und sind zufrieden“, sagte Mennraths Trainer Simon Netten. Auf den Favoritenstatus angesprochen, fügte er an: „Klar haben wir die Favoritenrolle, andere Mannschaften werden aber am Samstag ein Wörtchen mitreden. Aber ja, wir wollen Stadtmeister werden.“ Am Donnerstag spielen sechs Team noch die verbleibenden beiden Finaltickets für die Endrunde aus – mit dabei ist dann auch Wickrathhahn.