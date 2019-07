Test vor der EM : Nationalteam blinder Fußballer in Neuwerk

Mönchengladbach Die deutsche Mannschaft der Blindenfußballer spielt am heutigen Freitag um 16 Uhr in Neuwerk gegen Marokko, um 18 Uhr spielt Russland gegen Rumänien. Morgen beginnt um 15 Uhr das Spiel um Platz drei, um 17 Uhr das Finale.

Ihren letzten Test vor der Europameisterschaft in Rom wird die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft am heutigen Freitag und morgigen Samstag auf der Bezirkssportanlage Neuwerk am Gathersweg absolvieren. An dem Turnier nehmen Europameister Russland, Afrikameister Marokko und Rumänien teil. Keine leichte Aufgabe für das neunköpfige deutsche Team, aber auch bei der EM im September erwartet es einige starke Gegner. „Wir sind in einer Hammergruppe mit Russland, England und Frankreich“, sagt Teammanager Rolf Husmann.