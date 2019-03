Nachfolger von Bernhard Lua: Tobias Berthold ist jetzt Chef der Kreis-Jugendspruchkammer

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Kreisjugendausschuss und der Jugendvorstand bleibt in gewohnter Besetzung, im Jugendsportgericht gibt es dagegen Veränderungen – nicht nur auf der Top-Position.

2007 hat Hermann Kaisers den Vorsitz des Kreisjugendausschusses der Fußballer in Mönchengladbach und Viersen von Rolf Lüpertz übernommen, der die Geschicke zuvor mehr als 30 Jahre geprägt hatte. Beim Kreistag am Montagabend in der Gaststätte „Alt Eicken“ war Lüpertz zugegen und übernahm in gewohnt humoristischer Manier die Versammlungsleitung, bis feststand, dass sein Nachfolger auch in seine fünfte Amtszeit gehen wird. „Der Umstand, dass ich bis jetzt nur einen Nachfolger habe, zeigt mir, dass hier weiterhin gute Arbeit geleistet worden ist“, sagte Lüpertz.