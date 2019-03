Interview mit Geistenbeck-Coach Laßeur: „Die Selbstverständlichkeit ist wieder da“

Geistenbeck Geistenbecks Trainer spricht über die Situation beim Handball-Verbandsligisten.

Laßeur Natürlich machen wir keinen Hehl dauraus, dass wir uns nach der letzten Saison viel vorgenommen haben. Aber dann gab es mehrere Umstände, weshalb wir nach der Hinrunde nur auf dem neunten Tabellenplatz lagen. Zum einen hatten wir mit einigen Verletzungen zu kämpfen, so dass der eine oder andere Spieler überhaupt nicht zur Verfügung stand, oder nur bedingt einsatzfähig war, weil er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. So sind wir dann in eine schwache Phase reingeschliddert. Zusätzlich haben sich die Jungs zu viel Druck gemacht und schafften es nicht mehr, ihr Potenzial abzurufen. Außerdem mussten wir ja auch noch drei neue Spieler in die Mannschaft integrieren.