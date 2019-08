Fußball-Bezirksliga : Teutonia Kleinenbroich – Ein Wolf und der Fairplaypreis

Mönchengladbach Teutonia Kleinenbroich hat sich verstärkt mit Robin Wolf, dem Patenkind von Trainer Norbert Müller. Ebenfalls erfreulich ist die Auszeichnung als fairstes Team der vergangenen Saison.

Teutonia Kleinenbroich hat in der vergangenen Saison als Aufsteiger mit dem Erreichen von Platz sieben sogar die eigenen Erwartungen übertroffen. Das Ziel ist, das gute Ergebnis zu bestätigen.

Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist Trainer Norbert Müller aber nicht ganz zufrieden. Die ersten zwei, drei Wochen verliefen zwar so, wie sich Müller das auch mit der Trainingsbeteiligung vorstellte. Aber mit Beginn der Ferien- und Reisezeit wurde die Planung doch empfindlich gestört. Dass dies nicht nur Kleinenbroich betrifft, weiß Müller. „Ich hatte für die sechs Testspiele nie alle Leute an Bord gehabt. Deshalb konnte ich auch vieles nicht ausprobieren“, sagt er. „Aber jetzt, da die neue Saison in wenigen Tagen anfängt, merkt man doch, dass die Anspannung und Konzentration wieder gestiegen ist.“