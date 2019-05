Triathlon : Steffi Meyers gewinnt in Aachen über die Sprint-Distanz

Steffi Meyers gewinnt in Aachen über die Sprint-Distanz

Aachen Für das Tri-Team geht der Liga-Auftakt daneben.

Der Auftakt in der Seniorenliga (1000 Meter Schwimmen/40 Kilometer Radfahren/10 Kilometer Laufen) ist für das Tri-Team Maxmo in Buschhütten nicht gut gelaufen. Die Mannschaft landete auf Platz 13 von 19 Teams. M40-Senior Sven Imhoff war dabei der schnellste aller Senioren mit über zwei Minuten Vorsprung in 1:54:32 Stunden.