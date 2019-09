Handball in der Oberliga : Starker Saisonstart für Biesels A-Juniorinnen

6:0 Punkte nach drei Spieltagen: Die weibliche A-Jugend des ATV Biesel hat einen perfekten Start in die Oberliga-Saison hingelegt. Foto: ATV Biesel

Handball Die weibliche A-Jugend des ATV hat nach drei Spieltagen 6:0 Punkte auf dem Konto. In der Frauen-Oberliga ist auch der Rheydter TV nach drei Spielen noch ungeschlagen.

Von Isabelle Inkmann und Alyssa Pannwitz

Dritter Sieg im dritten Spiel: Besser hätte die Saison für die weibliche A-Jugend des ATV Biesel nicht starten können. Mit einem 6:0-Punktestand und einer Tordifferenz von plus 28 befindet sich Biesel momentan auf dem ersten Platz der Oberliga. „Die Mannschaft ist gut drauf. Die Abwehr steht, im Vergleich zur letzten Saison, dank des intensiven Trainings eine Ecke besser, und auch vorne spielen wir gut. Das Positionsspiel klappt, und dank unserer gut aufgelegten Torhüter kommen wir gut ins Tempospiel“, sagte Trainer Thomas Fink.

Im ersten Spiel gewann der ATV gegen den SV Straelen souverän 29:18. Auch das dritte Spiel gegen den SV Friedrichsfeld gewann der ATV deutlich mit 31:19. „In beiden Spielen waren wir stark und konzentriert, ließen aber zwischendurch vier bis fünf Tore zu viel zu, weil wir ungeduldig wurden“, sagte Fink. „Im zweiten Spiel gegen Erkelenz war leider 45 Minuten der Wurm drin. Wir konnten das Spiel aber in den letzten 15 Minuten mit einem 11:2-Lauf drehen. Leider verletzten sich noch zwei Spielerinnen, es war also ein ziemlich teurer Sieg.“ Das Spiel gegen den TV Erkelenz endete mit einem 25:20. Auch die kommenden Aufgaben werden für die Mannschaft nicht leicht. Dennoch will sie weiterhin die weiße Weste bewahren. „Von uns aus kann es so weitergehen. Nur aus Erfahrung weiß ich, dass das noch ein langer und steiniger Weg wird“, sagte Fink.

Bei der männlichen B-Jugend des TV Korschenbroich sah es nach dem zweiten Spieltag ebenfalls nach dem perfekten Start aus. Mit einem ungefährdeten 35:27 gegen die DJK Winfried Huttrop starteten die Spieler von Trainer Tim Dicks in die Saison. „Trotz des deutlichen Sieges habe ich Verbesserungsmöglichkeiten gesehen, an denen wir im Training weiterarbeiten müssen. Der Teamgeist der Mannschaft stimmt aber“, sagte Dicks. Im zweiten Spiel wartete beim HSV Solingen Gräfrath ein hartes Spiel auf den TVK. „Wir machten viele einfache Fehler, da wir den Umgang mit Harz nicht gewohnt waren. So hieß es zur Pause 12:9 für Solingen. Nach dem Seitenwechsel haben wir die Abwehr dann umgestellt und somit den Spielfluss des HSV etwas unterbrochen. Zusätzlich haben wir unsere Chancen besser genutzt, sodass wir am Ende verdient mit 25:21 gewonnen haben.“

Doch wie es so häufig ist, kann nicht immer alles zusammenlaufen. Das war am dritten Spieltag der Fall. Im Spiel gegen den TV Borken wurde bereits in den ersten Minuten deutlich, dass Borken in allen Belangen überlegen war. „Unsere Abwehr stand unsortiert und wir konnten in keiner Weise an unsere Leistung der vergangenen Wochen anknüpfen. Weder spielerisch, noch moralisch“, sagte Dicks. „Auch wenn der ideale Start jetzt doch nicht gelungen ist, werden wir aus unseren Fehlern lernen und weiterhin alles für die nächsten Siege tun. Die Saison ist noch lang und es kann noch viel passieren.“