Mönchengladbach : Stadtsportbund bringt sportlichen Adventskalender heraus

Gesundheit Auf den Seiten des weihnachtlich gestalteten Kalenders werden Übungen genau erklärt und auf Bildern vorgemacht. Die kleinen Einheiten sollen der allgemeinen Fitness in der Adventszeit dienen.

Entwickelt wurde er von Anna Boeken und Tobias Schaper, die aktuell einen Freiwilligendienst beim Stadtsportbund absolvieren. „Neben dem Effekt für die eigene Gesundheit, war es uns wichtig, dass anderen mit dem Projekt geholfen wird“ erklärt Boeken. Vom Kaufpreis, der 7,95 Euro beträgt, gehen fünf Euro direkt an die Aktion Lichtblicke. Die sportlichen Übungen sind auf den Seiten des Adventskalenders genau erklärt und werden auf Bildern – weihnachtlich gestaltet versteht sich – vorgemacht, so dass jede Aufgabe möglichst korrekt absolviert werden kann. Um zu ermöglichen, dass der Kalender für Menschen aller Fitnesslevel geeignet ist, werden drei Schwierigkeitsstufen geboten.

Boeken und Schaper, die für die Entwicklung und Ausarbeitung des Projekts verantwortlich sind, haben sich bewusst für die Aktion Lichtblicke entschieden. Lichtblicke kümmert sich um Menschen in Nordrhein-Westfalen, die durch Schicksalsschläge in Not geraten sind. „Wir sind von der Idee und besonders von der Seriösität der Aktion überzeugt, und so fiel uns die Entscheidung nicht schwer“, sagt die Freiwilligendienstleistende über die Wahl.