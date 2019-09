Stadtmeisterschaften in Mönchengladbach : David Rajter gewinnt bei der Premiere

Leichtathletik Über die selten gelaufene Strecke von 1000 Metern setzte sich der U18-Jugendläufer des LAZ Mönchengladbach bei den Stadtmeisterschaften für die Mittel- und Langstrecke durch. Eine Klasse für sich war Michael Claßen über 3000 Meter.

Über die Mittel- und Langstrecke haben die Gladbacher im Grenzlandstadion ihre Stadtmeister ermittelt. Einen großen Andrang erlebte der Crosslauf für den Nachwuchs quer durchs Stadion. Er tangierte dabei auch die beiden Weitsprunggruben mit weiteren Schikanen vor der Zuschauertribüne und über den Rasen im Stadion. Die Begeisterung war dabei sehr groß. Ob Sieger oder Platzierte: Die Mädchen und Jungen freuten sich hinterher alle über eine Urkunde und ein nettes Präsent. Die Siegerehrung nahmen der SSB-Sportwart Dieter Kauertz und der LA-Fachwart Dieter Wolf vor.

Der U18-Jugendliche David Rajter vom LAZ Mönchengladbach gewann bei den Stadtmeisterschaften den Titel über 1000 Meter. Foto: Paul Offermanns

Statt der 800 Meter hatte die SSB-Fachschaft Leichtathletik die seltener gelaufenen 1000 Meter ausgeschrieben, die gut ankamen. Der U18-Jugendläufer David Rajter vom LAZ Mönchengladbach gewann in 2:45,01 Minuten vor dem U20-Jugendläufer Hannes Schulz (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) in 2:50,70. „Ich bin sehr zufrieden. Für mich war es das erste 1000-Meter-Rennen“, sagte Rajter. Sein Trainer Johannes Gathen sagte: „Die Zeit von David ist in Ordnung. Wir sind schon vom Schnelligkeits- aufs Grundlagentraining für die Cross-Saison umgestiegen.“ Als flotteste Teilnehmerin erwies sich über die 1000-Meter-Strecke Christina Lehnen (U18) in 3:02,86 Minuten – vor dem M40-Senior Adam Rajter (beide LAZ) in 3:05,89.

Info Die neuen Stadtmeister im Nachwuchsbereich 600 Meter Schüler M14: Henning Krings (LA) 1:44,42. M13: Tobias Spengler 2:02,56. M12: Jakob Roth (MLG) 2:02.19. M14: Henning Krings (LAZ) 1:44,42. W14: Antonia Wienold (LAZ) 1:42,56. W13: Lisa Hellingrath 2:05,13. Stadion-Cross, 500 Meter Kinder W7: Katharina Klaaßen (MLG) 2:04,70. M7: 1. Gabriel Müller (MLG) 2:04,70. 1000 Meter W9: Mia Pöpke (MLG) 4:02,61. W8: Meike Giesen (LAZ) 4:07,77. M9: Oskar Knippertz (MLG) 3:54,92. M8: Jonas Osten 4:14,70. 1500 Meter M11: Ben Schellander (LAZ) 5:44,54. M10: Hagen Rohmann (LAZ) 6:07,82. W11: Jolie Hamacher (MLG) 6:57,34. W10: Finja Schulze (LAZ) 7:40,00.

Michael Claßen von der LGM war derweil über die 3000-Meter-Distanz an diesem Abend eine Klasse für sich. Bei dem überlegenen Sieg des 33-Jährigen in 9:49,20 blieb er als einziger Teilnehmer unter der Zehn-Minuten-Marke. Seine Mitstreiter mussten sich von ihm überrunden lassen. Claßen verwies seine Vereinskameradin Sonja Beba (W30) als schnellste Frau in 11:21,00 und Silke Optekamp (W40, ebenfalls LGM) mit 11:24,19 auf die Plätze zwei und drei. M60-Senior Ralf Laermann (M. Gladbacher TV 1848) imponierte mit dem vierten Platz in 11:29,72. M35-Senior Fort Diego (LG Mönchengladbach) und der vereinslose Ralph Finken (M55) holten über 1000 (3:13,60/3:42,12) und 3000 Meter (11:36,79/12:55,74) die Titel.