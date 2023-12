Sportgala in Mönchengladbach Diese Seniorensportler sind vom SSB ausgezeichnet worden

Die Idee zu der Veranstaltung kam unmittelbar aus der Sportlerszene, vor allem von Rudolf Brügge, dem Fachwart Wassersport im Stadtsportbund Mönchengladbach (SSB). Es wäre schön, wenn es eine Ehrung auch mal für Seniorensportler gebe, so der Wunsch. Denn seit vielen Jahren zeichnet der SBB die besten Jugendsportler der Stadt aus. Zusätzlich gab es bis vor einigen Jahren einen großen Sportabend der Stadt Mönchengladbach, bei dem die besten Erwachsensportler geehrt werden. Zuletzt fand diese Veranstaltung allerdings vor der Corona-Pandemie statt, 2024 soll sie, so ist zu vernehmen, wieder stattfinden. Für die Senioren gab es jedoch bislang kein Event. Dabei haben Mönchengladbacher Sportler höheren Alters in der Vergangenheit einige beachtliche Erfolge in ihren Leistungsklassen erreicht, selbst bei Europa- und Weltmeisterschaften.