Squash-Bundesliga: Rheydter Squashclub empfängt Eschweiler

Mönchenbgladbach Mit den Gästen verbindet der RSB aus Rheydt viel, es waren immer enge Duelle. Zudem spielt der Verbands-Jugendtrainer Janosch Thäsler, der auch die Rheydter Kaderspieler betreut, für den Gegner. Am Sonntag geht es zu Schlusslicht Hamburg II.

Der Rheydter Squashclub RSB hat sich für den Bundesliga-Heimspieltag viel vorgenommen. Er will den Tabellenkeller unbedingt verlassen und den Anschluss an das Mittelfeld wieder herstellen. Am Samstag treffen die Rheydter im heimischen Derby auf Cadillac Eschweiler, einen direkten Tabellen-Nachbarn. „Es wird ein spannendes Match. Vor allem auch, weil fast alle Spieler aus Eschweiler Wurzeln in unserem Klub aus der Brüggener Zeit haben“, sagt RSB-Vorsitzender Paul-Ludger Schmitz. Dabei ist Janosch Thäsler, Bundesliga-Spieler für Eschweiler, auch als Jugend-Trainer des Landesverbandes für die fünf Jugend-Kaderspieler des RSB im Elan Vital zuständig und gibt wöchentlich Zusatztraining.