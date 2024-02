Nach vier Jahren Pause Sportlerwahl in Mönchengladbach kehrt 2024 mit neuem Konzept zurück

In diesem Jahr soll es nach vierjähriger Pause wieder eine Sportlerehrung in der Stadt Mönchengladbach geben. Zuletzt gab es 2019 eine Ehrung der besten Sportler, 2020 war die bereits geplante Veranstaltung kurzfristig aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie abgesagt worden. In den Folgejahren kam die Ehrung ebenfalls nicht zustande. Insbesondere der Stadtsportbund (SSB) hatte sich jedoch vehement dafür starkgemacht, dieses Event wieder aufleben zu lassen – insbesondere, da es 2023 wieder einen Trainings- und Wettkampfbetrieb ohne Einschränkungen gab.