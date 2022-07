Freie Plätze im August : Sportbildungswerk Mönchengladbach lädt zum Stand-Up-Paddeling ein

Auf dem großen SUP finden mehrere Personen einen Platz. Foto: Barbara Stand

Stand-Up-Paddeling Das Sportbildungswerk Mönchengladbach hat mit zwölf Teilnehmern ein ganzes Wochenende rund um das Thema Stand-Up-Paddeling organisiert. Im August werden die Verantwortlichen das Angebot erneut im Programm haben. Anmeldungen sind noch möglich.

Ein Wochenende mit perfekten Bedingungen wartete auf die zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 25 und 58 Jahren beim Stand-Up-Paddeling (SUP) Kurzurlaub des Sportbildungswerkes Mönchengladbach, die durch Gabi Krüll und Barbara Stand in diesen angesagten Wassersport eingeführt wurden.

Gleich nach der Anreise am Freitag in die Bürgerstube Effeld ging es in den „Amici Beach Club“ für ein erstes Kennenlernen und anschließender Praxiseinheit auf dem SUP. Der Schwimmbadbereich des Effelder Waldsees konnte exklusiv von der Gruppe genutzt werden, sodass auch die kompletten Anfänger ohne Stress und Ablenkung von außen ihre ersten Versuche auf dem wackeligen Brett machen konnten. Schon jetzt sah man nach recht kurzer Zeit viele glückliche Gesichter.

Der Samstag führte die Gruppe in die Niederlande an die Maasplatten. Bei einer kleinen Tour am Vormittag über das weitläufige Wasserreservoir, bei dem es vor allem darum ging, mit Störfeldern wie Wellenbildung, Schiffverkehr und Wind umgehen zu lernen, ging es am Nachmittag auf die zwei extra großen SUPs. Jetzt war Teamfähigkeit und Kraft gefragt, um diese Aufgabe zu meistern. Erst an Land wurde spürbar, dass die Tage auf dem SUP ihre Spuren hinterlassen.

Aus diesem Grund begann der Sonntag auf dem Kappuschsee in Hückelhoven-Brachelen zwar auch auf dem Board, aber nicht im Stehen, sondern in der liegenden Position mit einem leichten Dehn- und Entmüdungsprogramm und einem kleinen Ausblick, welche zahlreichen Möglichkeiten das SUP für Fitnessübungen bietet. Eine letzte gemeinsame Abschlussrunde über den idyllischen See durfte auch nicht fehlen.

Vom 19. bis zum 21. August bietet das Sportbildungswerk das SUP-Wochenende ein zweites Mal in diesem Sommer an. Das Angebot richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger und alle, die noch etwas mehr Sicherheit auf dem Board gewinnen möchten. Gleich nach der Anreise am Freitag um 16 Uhr an der Effelder Bürgerstube gibt es eine erste Praxiseinheit im Schwimmbadbereich auf dem Effelder Waldsee, der zu der Zeit exklusiv genutzt wird.Am Samstag geht es – wie schon beim ersten Ausflug – in die Niederlande auf die Maasplatten. Hier stehen neben einer kleinen Tour auch das Fahren auf dem großen SUP auf dem Programm. Ein spaßbetontes Erlebnis für alle. Sonntagvormittag wird dann auf dem Kapbuschsee in Brachelen ein kleines Entmüdungsprogramm auf den SUPs mit anschließendem Fahren auf dem See durchgeführt, wo alle Teilnehmenden sich selber davon überzeugen können, wie viel Sicherheit sie nach dem Wochenende erlangt haben.