Start ab dem 16. Dezember Termine und Spielplan der Hallenstadtmeisterschaft veröffentlicht

Der Stadtsportbund (SSB) als Ausrichter der Hallenstadtmeisterschaft hat den Spielplan für das Turnier zum Jahreswechsel 2023/24 bekanntgegeben. Die Gruppeneinteilungen nahm der SSB bereits in der Vorwoche vor. Die Senioren startet mit der Gruppenphase ab dem 27. Januar, am Samstag, dem 30. Dezember, steht sogar ein Doppel-Gruppenspieltag an. Die Zwischenrunde ist für den 4. Januar vorgesehen, die Endrunde erfolgt am 6. Januar. Einen Tag zuvor, am 5. Januar, spielen die Frauen ihren Titel aus. Bereits zuvor stehen in der Jahnhalle die Turniere im Nachwuchs an.