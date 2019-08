Hockey : Gladbacher bei der EM auf dem vierten Platz

Mönchengladbach Trainer Klaus Heinze, die Spieler Florian Bresch und Dennis Steins sowie Teammangerin Linda van Overmeire-Sandkaulen gehörten zur deutschen Special Hockey-Mannschaft, die in Antwerpen bei der EM im kleinen Finale gegen die Niederlande verlor.

(kk) Es ist ein recht gutes Jahr für den Hockeysport in Mönchengladbach. Der Gladbacher HTC ist, zumindest in der Halle, wieder erstklassig. Die Frauen des Klubs sind auf dem Feld ebenfalls eine Liga nach oben geklettert und nun Regionalligist. Zudem haben sich die vor einigen Jahren entzweiten Klubs Rheydter SV und Rheydter Hockey-Club wieder zusammengetan, am Freitag gab es die offizielle Verlautbarung, dass an der Stelle wieder zusammengearbeitet wird. Sportlich gibt es nun die nächste gute Nachricht: Das deutsche Special Hockey-Team mit den Gladbachern Florian Bresch und Dennis Steins hat bei der Europameisterschaft im belgischen Antwerpen Platz vier belegt. Sie dürften damit mehr zufrieden sein, als die Gladbacher Tom und Mats Grambusch, die an gleicher Stelle mit dem deutschen Team bei der A-EM ebenfalls Vierter wurden.