Handball : Lürrip hatte den meisten Grund zum Feiern

Mönchengladbach Der TV Korschenbroich erreicht seine Saisonziele, Borussia verpasst sie. Die TVK-Reserve steigt klar ab, der TV Geistenbeck wird Vizemeister. Lürrip holt zwei Titel.

Nach dem Drittliga-Abstieg musste sich der TV Korschenbroich gleich doppelt neu orientieren: Mit einem runderneuerten Team in einer neuen Liga. Sieben Zugänge wurden vor der Saison geholt, dazu in Dirk Wolf ein neuer Trainer. Das Ziel, unter die ersten Fünf der Liga zu kommen, hatte der Klub formuliert, Wolf wollte das mit schnellem, attraktivem Handball erreichen und so auch die Fans in der Waldsporthalle begeistern. Wer das Saisonfinale mit dem überzeugenden 34:26-Heimsieg gegen den Tabellenführer Rheinwacht Dinslaken erlebt hat, muss sagen: Die Ziele erreicht. Der TVK lief als Fünfter ein und öffnete nebenbei noch im Meisterschaftsrennen dem punktgleichen Verfolger SG Ratingen mit dem Erfolg über den Spitzenreiter die Tür zum Titel – die SG ging aber nicht hindurch. Auch auf einer zweiten Ebene feierten die Korschenbroicher lange Erfolge: Sie gewannen den Pokal auf Verbandsebene, zogen damit in den Deutschen Amateurpokal ein und unterlagen erst im Viertelfinale dem Liga-Konkurrenten BTB Aachen, der am Ende zum Finalturnier nach Hamburg fahren durfte. In David Biskamp stellte der TVK zudem den besten Siebenmeterschützen und drittbesten Werfer der Nordrheinliga (155 Tore). Insgesamt: Chapeau!