Zwischen Kostümen und Streckenrekord So lief der Hardter Karnevalslauf 2024

Das Besondere an der Veranstaltung ist jedes Jahr der Fünf-Kilometer-Lauf, an dem die Teilnehmer kostümiert teilnehmen können. Das zog auch in diesem Jahr wieder viele Starter an – unter anderem auch den Mönchengladbacher Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD), der die Strecke in 30 Minuten absolvierte. Auch mit dem Wetter hatte die LG Mönchengladbach Glück: Der Regen setzte erst am späten Nachmittag nach den Läufen ein.