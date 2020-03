Serie Fit bleiben : Übung mit der Feinstrumpfhose

Mönchengladbach In unserer neuen Serie zeigt Sportbildungswerk-Leiterin Barbara Stand, wie man sich daheim mit einfachen Übungen mit Alltagsgegenständen fit halten kann.

Die Rheinische Post und das Bildungswerk des Stadtsportbundes geben in unserer neuen Serie Tipps, wie man sich daheim sportlich betätigen kann. Es sind Übungen mit Alltagsgegenständen, die das Wohlbefinden steigern und helfen, den Körper fit zu halten. Diplomsportwissenschaftlerin Barbara Stand, Pädagogische Leiterin des Sportbildungswerks, zeigt wie es geht.

„Wir beginnen mit einer Übung für die Aufrichtung und Stabilisierung der Brustwirbelsäule, die nicht nur für alle Senioren zu empfehlen ist, sondern auch denen das Leben erleichtert, die gerade zwischen Homeoffice und Couch switchen. Alles was wir benötigen, ist eine Damenfeinstrumpfhose und ein Stuhl. Wer ein Theraband besitzt, kann das selbstverständlich auch benutzen. Sitzen Sie auf dem vorderen Drittel des Stuhls, das erleichtert die korrekte aufrechte Haltung. Setzen sie einen Fuß in die Mitte der Strumpfhose, die an den beiden Enden gefasst wird.