Mönchengladbacher Schwimmtrainer : „Diese Nachricht war ein Keulenschlag“

Muss in den kommenden Wochen wieder auf Trainingseinheiten im Vitusbad verzichten: SG-Cheftrainer Dieter Sofka. Foto: SG Mönchengladbach

Schwimmen Dieter Sofka ist Cheftrainer der SG Mönchengladbach. Im November werden die Schwimmer wegen Corona wieder auf Training im Wasser verzichten müssen. Sofka bereitet das Kopfzerbrechen. Ein Protokoll.

Als ich die Nachricht hörte, dass aufgrund der Corona-Pandemie der Amateursport wieder pausieren muss und die Schwimmbäder wieder schließen, war das für mich schon ein Keulenschlag. Natürlich habe ich die Entwicklung der vergangenen Wochen verfolgt und wusste, welches Szenario auf uns zukommen könnte. Doch irgendetwas in mir hatte schon noch die Hoffnung, dass die Politik etwas differenzierter auf die Dinge schaut. Mir ist kein Fall bekannt, dass sich in den vergangenen Monaten ein Gast in einem Schwimmbad mit dem Coronavirus infiziert hätte. Ich denke, wir von der SG Mönchengladbach haben unsere Hausaufgaben gemacht, auch unsere jungen Athleten waren sehr diszipliniert. Da ist es schon enttäuschend, wenn wieder alle über einen Kamm geschert werden.

Für uns ist das jetzt schon sehr bitter, denn wir haben in den Herbstferien sehr gut trainiert und viele Athleten sind wieder Bestzeiten geschwommen. Das gilt für alle Teams. Und gleich sechs Schwimmer hatten Pflichtzeiten für die Deutschen Meisterschaften erzielt. Eigentlich wären wir gerade zu diesem Zeitpunkt bei der DM in Berlin. Im vergangenen Jahr haben wir dort tolle Erfolge für die SG Mönchengladbach gefeiert. Auch der Start in das Jahr 2020 war fantastisch, wir waren stark in den Mannschaftswettbewerben, und gleich elf Kadermitglieder waren bereits im März für eine Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Doch dann kam Corona.

Info Bereits seit mehr als 20 Jahren Schwimmtrainer Die SG Mönchengladbach vereint die größten Schwimmtalente der Region und ist vornehmlich leistungssport­orientiert. Dieter Sofka ist seit 1999 hauptberuflich Schwimmtrainer und seit 2017 in Gladbach tätig.

2020 ist für mich aber kein Jahr zum Vergessen. Wir hatten natürlich kaum noch Wettkämpfe, immerhin waren im Herbst aber noch drei im Becken und einer im Freiwasser möglich. Zuletzt wurde wieder nach und nach jede Meisterschaft abgesagt. Es ist so, als ob jemand sukzessive das Licht runterdreht. Es wird immer dunkler, bis auch die letzte Flamme ausgeht. Da ist es nicht so einfach, die Schwimmer mit immer wieder neuen Motivationsreden bei der Stange zu halten. Bennett Gingter hatte sich zum Beispiel in diesem Jahr erstmals für die DM in der offenen Klasse qualifiziert. Nun verlängert er seine Karriere – obwohl er mittlerweile ins Berufsleben eingestiegen ist – um sich hoffentlich bald diesen Traum noch erfüllen zu können.

In dieser Hinsicht hat der Lockdown im Frühjahr aber auch eine bereinigende Wirkung gehabt. Die Athleten konnten einmal innehalten und erkennen, ob sie wirklich für diesen Sport brennen. Viele haben sehr viel investiert und hart trainiert, obwohl kein Wassertraining möglich war. Und auch wir Trainer haben uns weitergebildet. Das war keine verlorene Zeit, sondern wir haben gezeigt, dass die SG MG durch diese Krise nicht kleinzukriegen ist. Deswegen ist es auch überraschend schnell gegangen, dass die Athleten trotz weniger Wettkämpfe wieder an ihre Bestzeiten herangekommen sind.

Allerdings kommen wir Schwimmer an der Tatsache nicht vorbei, dass uns bei einem Lockdown unser entscheidendes Element fehlt: das Wasser. Und wenn nun erneut alles stillsteht, ist es eine andere Situation als noch im Frühsommer. Damals wurden die Tage länger und es wurde wärmer. Wenn unsere Kinder und Jugendlichen nun aus der Schule kommen, wird es auch schon ganz schnell dunkel. Meine Sorge ist, dass der Trainingsumfang nicht so groß sein wird und man mehr zuhause rumsitzt, weil man nicht das tun kann, was man eigentlich gerne machen würde. Und das ist völlig unabhängig vom Leistungssport ein Problem.

Unser Wohlstand und unsere Zufriedenheit wird immer nur in Euros gemessen. Auch jetzt bei der Verkündung der neuen Corona-Maßnahmen habe ich immer von den Auswirkungen auf die Wirtschaft gehört, kaum jemand hat aber über die Menschen gesprochen. Wenn man uns den Sport nimmt, wird das auf die Dauer mentale Auswirkungen haben. Doch für mental Erkrankte gibt es eben keine Statistiken. Und wenn Freizeiteinrichtungen nun wieder schließen, dann kommt vielleicht irgendwann der Zeitpunkt, an dem nicht alles wieder aufgemacht werden kann, schlicht und einfach weil es davor kaputtgegangen ist. Deswegen kann ich nur hoffen, dass es nun nur bei den vier Wochen Pause bleibt.

Denn für mich ist eines auch ganz klar: Wir müssen mit Optimismus durch diese Zeit gehen. Das gebe ich auch unseren Schwimmern mit auf den Weg. Denn nur wer positiv bleibt, der kann auch stärker aus dieser Krise herauskommen.