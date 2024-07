Schwester Bettina aus Mönchengladbach Früher Nationalspielerin, heute Ordensschwester

Kinder haben bisweilen einen klischeehaften Blick auf die Welt. Und in dieser ist Fußball nun mal ein Männersport. Das erlebt auch Schwester Bettina gelegentlich bei ihrer Arbeit in der Jugendkooperation Mönchengladbach-Mitte (Jukomm) am Sonnenhausplatz. So erzählt sie von einem Jungen, der neu in die Gruppe kam, und zunächst nicht mit ihr in einem Fußballteam spielen wollte – schließlich sei sie eine Frau, und eine Nonne, da könne sie doch kein Fußball spielen. Von den anderen Kindern sei jedoch sofort der Einwand gekommen: Mit Schwester Bettina, mit der kannst du spielen. „Nachher meinte der Junge zu mir: Du bist echt gut“, sagt sie mit einem gewissen Vergnügen.