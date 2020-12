Zuschlag für den Hockeypark : Mönchengladbach richtet Hockey-EM 2023 aus

Hockey Am Wochenende bekam der Deutsche Hockey Bund (DHB) den Zuschlag als Ausrichter für die Feld-Europameisterschaft 2023. Austragungsort ist Mönchengladbach.

Es gab schon große Hockey-Ereignisse in Mönchengladbach. 2006, als das deutsche Team angeleitet vom damaligen Bundestrainer Bernhard Peters Weltmeister wurde nach dem Finalsieg gegen Australien . 2011 richtete der Deutsche Hockey-Bund (DHB) eine Doppel-EM der Männer und Frauen in Mönchengladbach aus. Damals feierten die Männer erneut den Titel im Hockeypark, die Frauen verloren erst im Finale gegen die Niederlande.

In drei Jahren wird das Gladbacher Stadion erneut Schauplatz eines großen Hockey-Events sein. Denn das kontinentale Turnier kehrt 2023 „wieder ins Wohnzimmer des deutschen Hockeys nach Mönchengladbach zurück“, wie der DHB in einer Pressemitteilung schrieb. Am Wochenende gab es den Zuschlag des Europäischen Hockey-Verband EHF. Der DHB hatte sich gegen vier weitere Bewerber als Ausrichter durchgesetzt. Die EM soll im August 2023 stattfinden.