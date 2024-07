Viel Nachfrage, kaum Hallenzeiten Wie der Rheydter TV sich im Basketball etablieren will

Das Potenzial ist sehr groß in der Stadt, das Telefon klingelt bei Socratous unablässig, Eltern fragen, ob er ihr Kind nicht auch noch für die Mannschaft aufnehmen könne. Die drei Basketballvereine, TV 1848, Rheydter TV und Odenkirchen Raiders buhlen um die besten Talente und haben doch eigentlich keine Kapazität, um weitere aufzunehmen. Und hier kommt man immer wieder beim Mangel an geeigneten Hallen aus: „Natürlich sollten alle Vereine am besten einen Basketballtempel in Mönchengladbach bekommen. Wenn die Zeiten dann aber wieder nach Mitgliederzahl aufgeteilt werden, wäre wir hintenan, das ist unfair“, erklärt er. Denn seine Philosophie besagt ja: nur so viele Mitglieder aufnehmen, wie man auch trainieren kann. Deswegen sei die Basketball-Sparte des RTV relativ klein, während die Konkurrenz mit Wartelisten arbeite und so mehr Mitglieder aufnehmen können. Socratous betont: So ein Projekt würde er nicht unterstützen. Von einer neuen Baskethalle würde seine Abteilung, die sich erst etablieren müsse, wenig profitieren, stattdessen stünde man mit den anderen Vereinen in Konkurrenz um Trainingszeiten und Spielansetzungen.