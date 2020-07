Squash : Mönchengladbach verliert einen Bundesligisten

Toptalent Jan Wipperfürth bleibt dem Rheydter Squashclub RSB erhalten (Archivbild). Foto: RSB

Squash Aus wirtschaftlichen Gründen zieht sich der Rheydter Squashclub RSB aus der höchsten deutschen Spielklasse zurück. Für die NRW-Liga sieht sich der Verein aber gut gerüstet. Das liegt auch an seiner Nummer eins.

Der Rheydter Squash­club, der unter dem Kürzel RSB (steht für Rhesport Brüggen) firmiert, hat sich aus der Bundesliga freiwillig verabschiedet. In der neuen Squash-Bundesliga-Saison ist er nicht mehr dabei. „Wir ziehen uns nach zwei sportlich erfolgreichen Jahren aus wirtschaftlichen Gründen zurück“, sagt RSB-Vorsitzender Paul-Ludger Schmitz mit etwas Wehmut in der Stimme. „Für uns war es eine schwere Entscheidung.“

Erst vor zwei Jahren zog der Squash­club aus Brüggen nach Rheydt ins Sportcenter elan Vital. Trotz der überraschend starken Leistungen der jungen Mannschaft (Saison: 2019/20: 6. Platz der Bundesliga-Nord), die wohl mit dem kleinsten Budget in der Liga angetreten war, fand der RSB keine Sponsoren für die schnelle Ballsportart.

In der kommenden Saison tritt der RSB nun mit einer nochmals stark verjüngten Mannschaft in der höchsten Liga in NRW an. „Für uns war die wichtigste Nachricht die Zusage von Jan Wipperfürth, auch in der kommenden Saison wieder für uns an den Start zu gehen“, sagt Schmitz. Der Gladbacher machte in den vergangenen beiden Jahren eine tolle Entwicklung durch.

„Das erste Bundesligajahr war für ihn mit seinen damals 16 Jahren ein richtiges Lehrjahr. In der zweiten Saison wurde er zum besten Jugendspieler Deutschlands. Und in der Bundesliga wies er bereits ganz starke Ergebnisse nach“, sagt Schmitz. „Dabei muss man wissen, dass Squash zwar eine Randsportart, aber im Training besonders intensiv ist. Jan trainiert täglich mehrere Stunden absolut professionell – auch in der Corona-Zeit.“

In der NRW-Liga kann der RSB auch auf Andreas Eschweiler vom SPT Rheydt zurückgreifen, da die beiden Vereine eine Art Spielgemeinschaft gebildet haben. Jan Wipperfürth führt das Rheydter Team auf der Spitzenposition an – vor Toon van Baekel, der ebenfalls aus der Bundesligamannschaft für die kommende Saison gewonnen werden konnte, sowie Andreas Eschweiler auf Position drei. „Somit treten die Rheydter sehr stark besetzt in der NRW-Liga an, sicherlich auch wieder mit Ambitionen, sich erneut für die Bundesliga qualifizieren zu können“, sagt Schmitz.