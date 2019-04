Ehrung für Integrationsprojekt : PSV als „Verein des Jahres“ ausgezeichnet

Mönchengladbach Im kommenden Jahr bekommt der Klub die Auszeichnung vom NRW-Innenministerium verliehen. Anlass dafür ist das Projekt „Frauen stärken Frauen“.

Übrig geblieben ist speziell für die Polizisten der Polizeidienstsport. Hier entstand das Projekt „Frauen stärken Frauen“ mit Polizei, PSV und Stadt. „Das ist ein Angebot für Frauen mit Migrationshintergrund. Das Ziel ist, Frauen aus der ganzen Welt stark zu machen“, sagt Abteilungsleiter Eric Block, zugleich Sportbeauftragter der städtischen Polizeibehörde. In dieser Mission sind seine Kolleginnen unterwegs, so auch in Moscheen, Flüchtlingsunterkünften und anderen Einrichtungen, in denen sich Frauen mit Migrationshintergrund aufhalten. „Es geht darum, den Frauen mitzuteilen, welche Rechte sie in Deutschland haben – und das in Theorie und Praxis.“