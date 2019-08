Fußball-Bezirksliga : Mennraths Tormaschine

Mönchengladbach Viktoria schießt ein deutliches 6:0 gegen Lürrip heraus. Odenkirchen unterliegt Jüchen 1:4 trotz einer frühen 1:0-Führung.

Der zweite Spieltag wartete mit einigen Überraschungen auf. So deklassierte Mennrath den SV Lürrip mit 6:0. Jüchen behielt in Odenkirchen mit 4:1 die Oberhand. Neuwerk kassierte in Willich nach gefühlten Ewigkeiten mal eine Niederlage. Dafür setzte sich Kleinenbroich klar (4:1) durch und der Rheydter SV kam mit einem blauen Auge davon.