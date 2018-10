Mönchengladbach: Landesliga-Trio hat starke Gegner

Fußball-Landesliga : FC muss das Pokal-Aus abhaken

Oguz Ayan (am Ball) und der 1. FC Mönchengladbach sind am Sonntag gegen den Cronenberger SC gefordert. Foto: Wensierski, Siegfried (siwe)

Mönchengladbach In der Landesliga treten die Gladbacher beim Cronenberger SC an, der Favorit ist. Odenkirchen empfängt Spitzenreiter Kapellen, Jüchen muss in Meerbusch ran.

Von den drei Gladbacher Teams in der Landesliga haben, nachdem fast ein Drittel der Saison absolviert wurde, noch nicht alle ihre erhoffte Tabellenregion erreicht. Am meisten hinkt der VfL Jüchen als Tabellenvorletzter seinen Erwartungen hinterher. Dank des Überraschungscoups gegen den bisherigen Spitzenreiter Cronenberger SC (3:2) ist dem VfL immerhin der punktemäßige Anschluss an die Nichtabstiegsränge gelungen. „Wir freuen uns sehr über die unerwarteten Punkte“, sagt VfL-Coach Michele Fasanelli. „Jetzt müssen wir gegen Meerbusch nachlegen, damit wir in der Tabelle weiter nach oben klettern.“

Bei der Oberliga-Reserve des TSV Meerbusch soll mit einem Sieg der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Fasanelli erwartet auf dem engen Spielfeld eine kampfbetonte Partie. Zumal die Gastgeber nur eines der vergangenen fünf Spielen gewannen. „Die Handlungsschnelligkeit mit und ohne Ball wird entscheidend sein“, sagt Fasanelli. Er hofft, dass die Spieler, die von der Grippewelle erfasst wurden und nicht trainieren konnten, am Sonntag (15 Uhr) wieder fit sind.

Mit dem Sturz des Spitzenreiters würde die SpVg. Odenkirchen an diesem Spieltag auch gerne aufwarten. Odenkirchen empfängt nämlich im SC Kapellen-Erft den aktuellen Tabellenführer. „Die Kapellener sind für mich der Top-Favorit auf den Oberliga-Aufstieg“, sagt Odenkirchens Trainer Kemal Kuc. „Sie verfügen über eine sehr torhungrige Offensive. Die gilt es auszuschalten.“

Vielleicht hilft es, dass in Alexander Hauptmann der erfolgreichste Kapellener Torschütze (10 Tore) wegen der fünften Gelben Karte in Odenkirchen gesperrt fehlen wird. Allerdings muss Kuc aus dem gleichen Grund auf Jan Rakov und Kevin Schmitz verzichten. „Wir wollen eine gute Leistung abliefern, wir haben viel Respekt vor den Fähigkeiten des Gegners“, sagt Kuc. Der Schlüssel zum Erfolg liegt für ihn in einem taktisch diszipliniertem Auftreten. Seine Mannschaft hat bei der Erfolgsserie von fünf Siegen in Folge bewiesen, dass sie die Marschroute ihres Trainer gut umsetzen kann. Zudem geben die Siege zusätzliches Selbstvertrauen. Kuc musste krankheitsbedingt die Leitung des Trainings Torwart-Trainer Frank Niessen überlassen. Am Sonntag will er aber wieder auf der Trainerbank Platz nehmen.