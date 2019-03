Fußball-Bezirksliga: „Schalke“ Ernst fügt Lürrip die nächste Pleite zu

Fußball-Bezirksliga Der Trainer des SSV Grefrath durfte sich über einen knappen 1:0-Sieg freuen. Aufgrund eines Kantersiegs setzte sich Giesenkirchen an die Tabellenspitze.

Gäbe es für Spielabsagen und -abbrüche Titel, würde der frühzeitig dem Rheydter SV überreicht werden. Erneut war der „Spö“ Opfer der Wetterkapriolen, da die Stadt den Platz wegen Unbespielbarkeit sperrte. Lürrip verlor in Grefrath, Mennrath deklassierte Schwafheim, Giesenkirchen überrollte Strümp und Kleinenbroich trennte sich unentschieden von Dilkrath.

Victoria Mennrath - SV Schwafheim 6:1 (3:0). „Von Beginn an volle Pulle“, hörte man Sekunden vor dem Anpfiff von der Gästeelf und der SVS startete gleich furios. Aber nach dem Warnschuss von Noah Kubawitz’ war schon Ende der Herrlichkeit. Mennrath erarbeitete sich fortan zahlreiche Chancen, ging aber erst in der 23. Minute in Führung. Die Gäste vertändelten den Ball vor dem eigenen Strafraum, Kubawitz spitzelte dazwischen, bediente Oliver Krüppel, der nicht lange fackelte und das 1:0 markierte. Zwei Minuten später bekam Paul Szymanski den Ball, der drehte sich und schoss flach ins lange Eck. Kurz vor der Pause erhöhte Simon Littges auf 3:0, Szymanskis zweiter Treffer bedeutete das 4:0 (56.). Sechs Minuten später kam Schwafheim zum Ehrentreffer. Anschließend vergab der eingewechselte Sandro Meyer drei Hochkaräter, doch Max Lambertz (90.+1) und Szymanski zum Dritten (90.+2) machten den Deckel auf die Partie.