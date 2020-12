Erinnerungen an Hallen-Stadtmeisterschaft : „Der Trainer saß beim Titelgewinn wie versteinert auf der Bank“

Hallenfußball Mönchengladbachs Fußball-Fachwart Jürgen Marohn erinnert sich an besondere Momente, die er bei früheren Hallenstadtmeisterschaften erlebt hat. Ein Protokoll.

Ich gehe häufig rund um die Jahnhalle spazieren, und in diesen Tagen, wo dort das Leben getobt hätte, ist es derzeit einfach nur trostlos. Ich konnte vor meinem Haus immer hören, wenn in der Halle ein Spiel angepfiffen wurde oder die Schlusssirene ertönte. Aber ob das noch immer so ist, nachdem neben der Halle ja nun ein Neubaugebiet entstanden ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber wenn ich jetzt in der Nähe der Halle bin, habe ich manchmal sogar das Gefühl, den Pfiff eines Schiedsrichters zu hören. Ob das nun der Wind im Baugerüst ist oder ich einfach nur an Entzugserscheinungen leide, kann ich nicht wirklich beurteilen.