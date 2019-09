Fußball-Bezirksliga : Jüchen gewinnt Duell auf Augenhöhe

Fußball-Bezirksliga Gegen Victoria Mennrath feiert der Bezirksligist einen 2:1-Erfolg. Derweil setzt Kleinenbroich seine Siegesserie mit einem 3:0 gegen den Rheydter SV fort. Odenkirchen gelingt gegen Rommerskirchen der erste Saisonsieg.

Der sechste Spieltag wartete gleich mit zwei Derbys für Gladbacher Teams auf. Kleinenbroich hielt den Rheydter SV mit 3:0 auf Distanz und bleibt Erster. Mennrath verlor 1:2 in Jüchen, bleibt aber Dritter vor dem VfL. Odenkirchen siegte erstmals, Neuwerk trennte sich unentschieden. Lürrip kam mit dem kleinen Platz in Dilkrath nie zurecht und gab das Spiel frühzeitig ab.

Teut. Kleinenbroich - Rheydter SV 3:0 (1:0). Der „Spö“ verschenkte das Spiel in der ersten Halbzeit, denn drei sogenannte Hundertprozentige wurden nicht genutzt. Stattdessen ging Kleinenbroich durch einen für RSV-Trainer Rene Schnitzer „zweifelhaften Foulelfmeter“ durch Jonas Königs noch vor dem Seitenwechsel in Führung. „Wir können uns nach der ersten Hälfte nicht beklagen“, bestätigte Teutonen-Co-Trainer Björn Linevondeberg Schnitzlers Aussagen. „Dann haben wir eine deutliche Steigerung abgeliefert. Der Sieg war verdient, aber in der Summe zu hoch“, sagte Linevondeberg. Moritz Wermeling (65.) und Dominik Klouth (90.) mit seinem elften Saisontreffer sorgten für einen Startrekord der Kleinenbroicher in der Bezirksliga.