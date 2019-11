Judo : Gladbacher Judoka feiert einen historischen Erfolg

Samira Bouizgarne vom 1. JC Mönchengladbach hat bei der U23-EM in Russland eine Goldemedaille gewonnen. Foto: EJU

Mönchengladbach Als erste Frau des 1. JC Mönchengladbach gewann Samira Bouizgarne einen EM-Titel. Den Sieg holte sie in der Altersklasse U23 in Russland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Erst am Montag kehrte Samira Bouizgarne aus dem russischen Izhevsk zurück und stieg in Berlin-Kienbaum direkt wieder in ihre Ausbildung bei der Bundespolizei ein. Doch von Stress ist der Judoka vom 1. JC Mönchengladbach nichts anzumerken. Im Gegenteil, ihren 20. Geburtstag kann sie am Dienstag mit einem richtig guten Gefühl feiern. Schließlich hat sie am Wochenende bei den U23-Europmeisterschaften ziemlich überraschend den Titel in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm gewonnen und damit etwas Historisches geschafft. Beim an Tradition alles andere als armen Gladbacher Judoclub wird sie fortan als erste Frau der Vereinsgeschichte geführt, die einen EM-Titel gewinnen konnte.

Info Der Weg zum ersten Platz bei der U23-EM Achtelfinale: Freilos Vierstelfinale: Esir Kubranur (Türkei), Sieg nach 3:02 Minjuten Halbfinale: Marketa Paulisova (Tschechien), Sieg nach 1:23 Minuten Finale: Renée Lucht (JC Wiesbaden), Sieg nach 7:02 Minuten

„Ich habe mich riesig über den Titel gefreut. Es ist schon ein tolles Gefühl meinem Verein, der mich immer richtig gut unterstützt hat, auf diese Weise auch mal etwas zurückzugeben“, sagt Bouizgarne. Den bislang letzten EM-Titel für den 1. JC hatte im Jahr 2006 kein Geringerer als Andreas Tölzer geholt, der später als Karrierehöhepunkt auch noch Bronze bei den Olympischen Spielen in London (2012) für den 1. JC gewann. Angesichts dieser historischen Dimension war Präsident Eric Goertz sehr stolz: „Das Highlight des Jahres für den 1. JC Mönchengladbach.“

Dabei hatte eigentlich nicht viel dafür gesprochen, dass Bouizgarne mit einem so großen aus Russland zurückkehren würde. Denn im September galt es erstmal für sie, eine große Enttäuschung zu verarbeiten. Für ihren letzten Start bei einer U21-EM hatte sie sich so viel vorgenommen, doch kam schon in der ersten Runde das Aus. Dementsprechend durfte sie bei der anschließenden U21-WM in Marokko „nur“ im Teamwettbewerb antreten. „Da war ich schon ein bisschen down“, erinnert sich die 20-Jährige.

Der Frust sorgte dafür, dass sie das Training reduzierte, eine Pause einlegte und sich letztlich für die kontinentalen Titelkämpfe in Russland gar nicht speziell vorbereitete. Doch kurz vor dem Turnier merkte sie, dass diese Herangehensweise in einer schwierigen Phase offenbar genau die richtige war. „Nach der Pause habe gespürt, dass ich richtig Bock auf die EM habe“, erzählt Bouizgarne.

Daran konnte auch ein Blick auf die hochkarätigen Gegnerinnen eine Altersklasse höher nichts ändern. Da war richtig viel Qualität mit etlichen Medaillen bei Grand-Prix-Turnieren der Frauen versammelt. Wobei auch Bouizgarne in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie schon bei den Frauen mithalten kann. Zum Beispiel, als sie 2018 beim Grand-Slam-Turnier in Düsseldorf Platz fünf belegte. Am Ende traf sie im Finale auf ihre nationale Rivalin René Lucht vom JC Wiesbaden und es wurde richtig spannend. Denn erst in der Golden-Score-Verlängerung gelang ihr die entscheidende Wazaari-Wertung und damit der Sieg.