Judo : Mira Ulrich holt Silber bei der Studenten-EM

Mönchengladbach Mira Ulrich vom 1. Judo-Club Mönchengladbach musste sich bei der Studenten-Europameisterschaft in Zagreb erst im Finale geschlagen geben und holte somit die Silbermedaille.

Im Finale musste sie sich der Portugiesin Catarina Costa, zuvor Drittplatzierte beim Grand Slam in Düsseldorf, geschlagen geben. In einer ausgeglichenen Begegnung musste die Gladbacherin in der letzten Minute die entscheidende Wertung hinnehmen. Für Ulrich ist es bereits die zweite Medaille bei europäischen Studentenmeisterschaften.