Leichtathletik: Bexigas „Heimspiel“ in Lissabon

Bexigas „Heimspiel“ in Lissabon

Leichtathletik Der Mönchengladbacher Leichtathlet José Bexiga hat portugiesische Wurzeln. Deswegen war der Halbmarathon in Portugals Hauptstadt Lissabon für ihn etwas besonderes.

Ein besonderes Erlebnis wurde der Lissabon-Halbmarathon, der über die weltbekannte „25 de Abril Bridge“ führt, für eine kleine Läufergruppe der LG Mönchengladbach. Der Gladbacher Zehn-Kilometer-Straßenlaufmeister José Bexiga, der portugiesische Wurzeln hat, schnitt als M50-Senior noch am besten ab als 16. seiner Altersklasse in 1:23:48 Stunden. Der M65-Läufer Adam Paffrath lief 1:53:08 und schaffte bei starker Konkurrenz den 33. Platz seiner AK wie auch sein Vereinskamerad Frank Rapita in 2:02:30 (280. M55). W65-Seniorin und LGM-Trainerin Käthe Link legte den 7,6-Kilometer-Lauf mit selbstgestoppten 38:10 Minuten zurück, weil hier keine Zeiten genommen wurden.