Squash-Spieler des Rheydter RSB : Wipperfürth klettert auf Rang drei der Jugendrangliste

Squash Mehrere Squash-Talente des Rheydter RSB zeigten starke Leistungen bei der Deutschen Jugendrangliste. Vor allem der 16-jährige Bundesligaspieler Jan Wipperfürth machte in Königsbrunn bei Augsburg auf sich aufmerksam.

Jan Wipperfürth vom Rheydter Squashclub RSB hat bei der ersten Deutschen Jugendrangliste in Königsbrunn erstmals im Hauptfeld der U19-Jungen das Finale erreicht. Dort unterlag der 16-jährige Gladbacher denkbar knapp in fünf Sätzen seinem Hasbergener Gegner André Igelbrink mit 11:9, 5:11, 11:9, 9:11, 9:11. Der Bettrather, der diese Saison noch bei den U17-Jugendlichen spielberechtigt ist, verbesserte sich durch das Erreichen des Finales von seiner bisherigen Ranglistenposition vier auf den dritten Platz.

Der Weg in das Finale führte dabei im Halbfinale in fünf ebenfalls hart umkämpften Sätzen über den Stuttgarter Simon Tietz, der aktuellen Nummer eins in Deutschland, wobei Jan Wipperfürth das bessere Ende für sich hatte. In Gladbach ist Wipperfürth wieder am 12. Oktober im Einsatz zu sehen, wenn in der heimischen Anlage elan Vital die neue Bundesliga-Saison beginnt.