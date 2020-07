Georg Schreiber vom neuen FV Mönchengladbach : „Es ist eine Situation, die es so noch nicht gab“

Mönchengladbach Viele Fragen sind beim neugegründeten FV Mönchengladbach 2020 noch offen. Als Spielstätte kann sich Georg Schreiber die Ernst-Reuter-Anlage aber nur schwer vorstellen. Am Freitag entscheidet der Verband über die Spielklasse.

Die Entscheidung fühlt sich gut an, von den Mädchen ist eine Last gefallen. Es war die richtige Entscheidung. Wir gehen diesen Weg jetzt, auch wenn er beschwerlich und holprig wird. Es war uns immer wichtig, diese Mannschaft am Leben erhalten.

Finanziell fangen wie im Minus an, weil wir gesagt haben, die Mädchen sollen die Beiträge nicht noch einmal zahlen. Sie haben ja bereits einen Jahresbeitrag beim 1. FC gezahlt. Ob wir das alles so hinbekommen, das kann ich mit Stand jetzt nicht sagen. Wir haben aber eine große Zustimmung, von Sponsoren, die sich gemeldet.

Welche Chancen sehen Sie, dass die zum Beispiel die erste Mannschaft trotz Neugründung weiter in der Niederrheinliga spielen darf? Am Freitag entscheidet der Verband.

Nach der Entscheidung hat man uns vom Verband signalisiert, dass man alles versucht. Die Mädchen sind voller Vorfreude und Energie, man hat nur nicht alle Bausteine selber in der Hand. Von den Satzungen her ist es eine Situation, die es so noch nicht gab. Es ist ein Präzedenzfall. Ich kann nur hoffen, dass man in unserem Sinne entscheidet und sagt, die haben sich das erarbeitet – und sie können nichts für die Situation. Es wäre das i-Tüpfelchen.