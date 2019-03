Frauenhandball : Rheydter TV vergibt gegen Fortuna Düsseldorf zu viele Chancen

Frauenhandball Das Team verpasste einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf in der Oberliga. Eine 5:0-Startführung reichte den Rheydter Handballerinnen nicht.

Dabei sah es anfangs für die Gastgeberinnen doch richtig gut aus, es lief wie am Schnürchen und alles, was der RTV anpackte, gelang auch. Und so führte das Team von Trainer Manfred Wählen nach acht Minuten bereits mit 5:0. Diesen Vorsprung konnten sie bis Mitte der ersten Halbzeit beim Zwischenstand von 10:5 auch halten.

Dann jedoch riss der Faden und die Landeshauptstädterinnen holten Tor um Tor auf. Die Gäste gingen in der 36. Minute erstmals mit 16:15 in Führung und präsentierten sich in der folgenden Phase in der Abwehr deutlich präsenter als Rheydt. Die Fortunen bauten ihren Vorsprung bis zur 50. Minute auf 25:20 aus und auch wenn die Gastgeberinnen sich zu keinem Zeitpunkt aufgaben, schafften sie es nicht mehr, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Ausschlaggebend war letztlich die schlechte Chancenverwertung, so verwarf der Rheydter insgsamt vier Siebenmeter-Strafwürfe.