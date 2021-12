„Wir haben eine Verantwortung“ : Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach abgesagt

Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach abgesagt

Solche Szenen wird es auch in diesem Jahr nicht geben: Die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach wurde abgesagt. Foto: Theo Titz

Fussball Lange hatte der Stadtsportbund Mönchengladbach gehofft, dass die Fußball-Hallenstadtmeisterschaft der Senioren und Junioren im Winter stattfinden können. Ein entsprechendes Hygienekonzept stand. Nun haben die Verantwortlichen aber entschieden, dass der Budenzauber im zweiten Jahr in Folge ausfallen muss.

Vom 18. Dezember bis 8. Januar hätten in der Mönchengladbacher Jahnhalle die Stadtmeisterschaften der Senioren und Junioren im Fußball stattfinden sollen. Gemeinsam mit den Behörden hatte der Stadtsportbund (SSB) – als Ausrichter und Organisator – ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt, das nach neuen Corona-Regeln auf 2G oder 2G-Plus hätte erweitert werden können.

In der Präsidiumssitzung des SSB haben die Verantwortlichen allerdings am Mittwochabend entschieden, dass die Hallenstadtmeisterschaften abgesagt werden. Bereits 2020 war das größte Amateursportevent der Stadt coronabedingt ausgefallen.

„Wir haben eine Verantwortung nicht nur für die Sportler und Sportlerinnen, sondern auch für die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, sagte SSB-Präsident Wolfgang Rombey in einem Gespräch mit unserer Zeitung am Donnerstagmorgen. „Gerne hätten wir die Hallenstadtmeisterschaften nach der Absage im vergangenen Jahr stattfinden lassen, und lange sah es ja auch so aus, als könnten wir dies tun. Aber unter den aktuellen Umständen der Pandemie ist das einfach nicht möglich.“