Hallenturnier findet im Winter wieder statt : Strenge Regeln für Hallenstadtmeisterschaft

In diesem Winter soll es wieder „Budenzauber“ in der Jahnhalle geben. Im Vorjahr waren die Hallenstadtmeisterschaften coronabedingt ausgefallen. Foto: Theo Titz

Hallenfußball Der Stadtsportbund hat beschlossen, die Hallen-Stadtmeisterschaft in diesem Winter wieder auszurichten. Allerdings mit Corona-Vorschriften, die auch zu Konflikten in den Vereinen führen könnten.

Am Dienstagabend hat der Stadtsportbund Mönchengladbach (SSB) in einer Vorstandssitzung beschlossen, dass es in diesem Winter wieder die Hallenstadtmeisterschaft geben wird. Bereits einige Wochen zuvor hatten die Planungen für die Veranstaltung begonnen, zuletzt traf sich der SSB mit Vertretern des Ordnungs-, des Gesundheits- und des Sportamtes in der Jahnhalle, um die Spielstätte für eine corona-konforme Ausrichtung des Turniers zu prüfen. „Das, was uns dabei von den Ämtern mit auf den Weg gegeben wurde, haben wir nun in einem Hygienekonzept umgesetzt“, sagt Sportwart Dieter Kauertz. Bei der Vorstandssitzung ist dieses Papier intern nun verabschiedet worden. Es wird jetzt den Ämtern zur endgültigen Genehmigung der Veranstaltung vorgelegt. Laut Kauertz sei das aber nur noch eine Formalie, bei der es maximal noch um Kleinigkeiten gehen kann.