Hallenfußball : Jahreswechsel ohne Budenzauber

Hallenfußball Der Vorstand des Stadtsportbundes Mönchengladbach hat beschlossen, die Hallenfußballstadtmeisterschaften 2020/2021 nicht durchzuführen. Die Corona-Pandemie lässt eine Ausrichtung in der üblichen Form nicht zu.

„Der Punkt war erreicht, an dem wir diese Entscheidung schweren Herzens treffen mussten. Doch in unserer derzeitigen Situation und angesichts der Entwicklung in den vergangenen Wochen ist eine Durchführung der Stadtmeisterschaften auch gesamtgesellschaftlich nicht verantwortbar“, sagte der SSB-Geschäftsführer Johannes Gathen. Es habe nicht das eine K.o.-Kriterium gegeben, dass letztlich zur Absage geführt hat, fügte Gathen hinzu.

Vielmehr passt die gesamte Veranstaltung nicht in die Corona-Zeit und zu den Bedingungen, die die Politik im Bund und im Land an die Ausrichtung solcher Events stellt. „Durch die Turnierform befinden sich immer mehrere Mannschaften gleichzeitig in der Halle. Deswegen hätten wir so gut wie keine Zuschauer hineinlassen dürfen. Und ein Getränke- und Speisenverkauf hätte es auch nicht geben können“, sagte Gathen. Problematisch ist zudem, dass die Jahnhalle alles andere als gut belüftet erscheint. Die Überlegung, sich nur auf die Jugend oder einen Erwachsenen-Wettbewerb zu konzentrieren, habe es nicht gegeben, sagte Gathen. „Entweder wir können das für alle machen oder für keinen.“