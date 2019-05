Reiten : Luise tröstet sich mit einem Sieg über Platz zwei hinweg

Reiten Die Günhovenerin wird im M-Springen bei den Rönneter Reitertagen noch abgefangen, liegt aber in der zweiten Abteilung dann vorn.

Bei den Rönneter Reitertagen des ZRFV Beltinghoven hat Anna von Negri (RFV Ratheim) mit Ricciano den ersten Platz in der Premiere-Prüfung Kür Prix St. Georges mit der Wertungssumme von 41,625 gewonnen. „Ich habe schon viele Platzierungen in der schweren Dressur geholt, aber das ist mein erster S-Sieg überhaupt und auch mit diesem Pferd“, sagte die 29-Jährige.

Mit Hits der 1990iger Jahre schaffte die Doppel-Dressur-Europameisterin der Ponyreiter von 2004 und 2005 den Erfolg vor der Dürenerin Theresa Friesdorf mit Formelli (41,275) und der Holz-büttgenerin Jutta Kessels mit Nymphenburg’s Doktor Hill vF (39,525) auf den Plätzen zwei und drei. Die beste heimische Platzierung holte Andrea Bommes (RC Heidgesberg) mit Don Rovera, die mit 39,975 Platz fünf belegte. In der Qualifikation, einer S-Dressur, war von Negri als Siebtplatzierte so richtig gar nicht aufgefallen. Sie lag unter anderem hinter der Sechstplatzierten Bommes). „Da machte ich einige grobe Fehler, die ich in der Kür ausmerzen konnte“, sagte von Negri.