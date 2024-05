Teilnahme an Deutscher Meisterschaft Die Schachexperten von der Grundschule Hockstein

Nervös seien sie vor der Deutschen Meisterschaft nicht, sagen Julius, Samuel und Lukas. „Nur am Brett, da fange ich an zu schwitzen, bin irgendwie nervös. Dann esse ich Traubenzucker“, sagt Lukas. Vor der Reise zur DM gab es noch ein zusätzliches Training bei Thomas Krause – und auch insgesamt eine Vorbereitung auf die Tage in Willingen. „Es geht darum, was auf sie zukommt, damit die Aufregung und Anspannung nicht zu groß sind. Es ist immerhin ein Raum mit 200 bis 300 Spielern. Es soll ja auch etwas Spaß machen“, so Krause.