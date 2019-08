Baseball : Gnadenregelung: Die Blackcaps verlieren deutlich

Mönchengladbach Die Baseballer aus Mönchengladbach waren in Bonn ohne Chance. Auch, weil sie nur zehn Spieler zur Verfügung hatten.

Dabei startete das Tabellenschlusslicht aus Gladbach optimal in die Begegnung und konnte bis zum Ende des vierten Durchgangs ein 4:5 halten. Doch Positionswechsel verursachten einen Bruch im Blackcaps-Spiel und Bonn gelang ein Schlag nach dem anderen. So stand es am Ende des sechsten Innings 21:8 für den Gastgeber. Zwar konnten die Gäste vom Niederrhein nochmals punkten, doch es reichte nicht zur Fortsetzung des Spiels.