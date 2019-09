Handball : RTV-Frauen siegen dank starker Schlussphase

Start in der Handball-Oberliga der Frauen (Symbolbild). Foto: imago sportfotodienst

HANDBALL Einen gelungenen Start in die Saison feierten die Frauen des Rheydter TV in der Oberliga, denn sie gewannen ihr erstes Spiel bei der HSV Solingen/Gräfrath II 28:26 (9:11).

„Es war für uns gerade am Anfang nicht einfach. Wir hatten viele Abgänge und dementsprechend viele Zugänge, aber die neuformierte Mannschaft hat sich schon gut gefunden“, betonte Trainer Manfred Wählen, der hinzufügte: „In Solingen wird mit Harz gespielt, was wir bei uns nicht praktizieren. Es hat eine Zeit gedauert, bis wir uns daran gewöhnt hatten.“

Gerade im Angriff hatten die Gäste ihre liebe Mühe und Not, produzierten sie doch einige technische Fehler in Form von Fehlabspielen. Zudem hatten sie noch Pech, denn vier Siebenmeter-Strafwürfe landeten am Pfosten. Allerdings ließ sich der RTV davon nicht beeindrucken und kämpfte verbissen um jeden Ball. Zudem erhielt Torfrau Leonie Kamps ein Sonderlob vom Trainer. Anfang der zweiten Halbzeit schraubten die Oberbergischen den Vorsprung gar auf vier Tore hoch, doch auch das brachte Rheydt nicht aus dem Konzept, und binnen kürzester Zeit drehten sie das Blatt und gaben den erspielten Zwei-Tore-Vorsprung nicht mehr aus der Hand.