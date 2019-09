Fußball-Kreisliga A : Spielfreie Fortuna bleibt Liga-Primus

Fußball, Kreisliga A Der Spitzenreiter war am Sonntag selbst nicht aktiv, trotzdem konnten nur die Red Stars punktemäßig aufschließen. Eine schwere Verletzung gab es in der Partie zwischen Mennrath und dem Polizei SV.

Gleich ein Trio führt die Kreisliga A punktgleich an. Da Spitzenreiter Fortuna eine Zwangspause auferlegt wurde, hätte Wickrathhahn alleiniger Tabellenführer werden können. Doch die „Hahner“ verloren in Korschenbroich. Punktemäßig aufschließen konnten die Red Stars, die Wickrath gleich mit 10:0 vom Platz schossen. Hinter dem Trio lauert Hardt, das sich beim ASV Süchteln II durchsetzen konnte.

ASV Süchteln II - SC Hardt 0:1 (0:1) . Das Tor von Janpeter Zaum (20.) reichte am Ende für Hardt. Dabei darf nicht vergessen werden, dass der SC trotz einiger personeller Probleme auch noch in zwei Pokalwettbewerben vertreten ist.

Türkiyemspor - DJK Hehn 5:1 (0:1). „120 Minuten Pokalfight in den Knochen, körperlich erst bei 75 Prozent, und trotzdem hatten wir am Ende deutliche Vorteile, die wir dann auch in Tore ummünzen konnten“, sagte Türkiyemspor-Coach Milun Novakovic. Die DJK-Führung durch Jan Steffens (29.) drehten Thomas Tümmers (59./81.), Eyup Tasyapan (64.), Emre Nergiz (79.) und Ismail Karaca (84.) dann in einen Erfolg.