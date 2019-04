Fußball-Bezirksliga : RSV siegt 4:1 – Dreierpack von Berberoglu

Mönchengladbach Stürmer Ferdi Berberoglu trifft dreifach beim 4:1 des Rheydter SV gegen den Dülkener FC in der Fußall-Bezirksliga.

Zwar war der „Spö“ das spielbestimmende Team, aber die Gäste versteckten sich nicht und hatten vor allem in der Anfangsphase Gelegenheiten, in Führung zu gehen. Aber im RSV-Tor stand mit Sebastian Grund ein Torhüter, an dem Dülken fast verzweifelte. Lamin Fuchs traf auch noch, doch wegen einer Abseitsstellung wurde dem Tor die Anerkennung verweigert.