Schießen : Gladbachs Akustikschützen holen NRW-Titel

Mönchengladbach Das Team vom Schützenverein Falkenauge Mönchengladbach-Hardt gewinnt zum fünften Mal den NRW-Cup. Es liegt vier Ringe vor dem Konkurrenten Siegburg.

Mönchengladbachs Akustikschützen sind die besten in NRW. Beim NRW-Cup in Siegburg holten Charles Gutowski, Carmen Hommen, Helmut Haile, Michael Mihm, Horst Schulz mit den Führhunden Injan und Odin den Titel. Mithin zum fünften Mal bei der elften Auflage des Wettbewerbs, des Blinden- und Sehbehinderten Verband NRW. Die blinden Schützen bilden eine Abteilung des Schützenvereins Falkenauge Mönchengladbach-Hardt, der mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Mönchengladbach und Viersen kooperiert.

Die blinden Schützen schießen mit einem speziell umgerüsteten Luftgewehr. Mittels einer opto-akustischen Umwandlung wird das Ziel von einem Zielfernrohr erfasst und in Töne umgewandelt, die über Kopfhörer dem Schützen das Zielen ermöglichen. Der Ton wird umso höher, je näher der Schütze dem Zielmittelpunkt kommt. Diesem Mittelpunkt kamen die Gladbacher Schützen von allen Schützen aus NRW am nächsten. Mit 892 Ringen lagen sie vier Ringe vor den Gastgebern vom Schützenverein St. Servatius Siegburg Zange.

Die Gladbacher holten bereits 2012, 2013, 2015 und 2017 den NRW-Cup. Die Regeln des Schießsportes besagen, dass der Verein, der den Wanderpokal zum 5. Mal gewinnt, ihn behallten darf. Da auch die Siegburger viermal siegreich gewesen waren, ging es zwischen beiden Klubs um die Vormacht in NRW, der Verein aus Hardt setzte sich knapp durch. Nun steht der NRW-Pokal in ihrer Vitrine und bleibt auch dort.

Im Anschluss an den NRW-Cup gab es den traditionellen Stadt-gegen-Stadt-Wettkampf. Auch in diesem Wettkampf schossen die Schützen 30 Schuss aufgelegt, auf das zehn Meter entfernte Ziel.Erneut siegten die Gladbacher, dieses Mal mit 890 Ringen zu 882 Ringen. Bei den Wettkämpfen wurde jeweils auch die beste Schützin und der beste Schütze geehrt. Beim NRW - Cup wurde Carmen Hommen mit 296 Ringen beste Schützin und Horst Schulz wurde in beiden Wettkämpfen mit 300 von 300 möglichen Ringen bester Schütze.